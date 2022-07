LPI-G: Betrunkener schlägt und beleidigt

Weida (ots) - Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr geriet in Weida ein 33-jähriger Mann außer Kontrolle. Der Betrunkenen stoppte in der Wallstraße einen fahrenden Pkw und trat mehrfach dagegen. Der Vordere Stoßfänger und ein Außenspiegel wurden hierbei beschädigt. Der 80-jährige Fahrzeugführer wurde zudem durch den Angreifer beleidigt. Im Anschluss rannte der Randalierer in den Semmelweispark. Hier schlug er wahllos ...

mehr