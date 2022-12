Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Elektroroller gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 14.12.2022, 15.00 Uhr;

Einen E-Scooter haben Unbekannte am Mittwoch in Ahaus gestohlen. Das Fahrzeug hatte verschlossen vor einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße gestanden. Dort kam es gegen 15.00 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

