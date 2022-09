Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Täter flüchteten

Kranenburg (ots)

Über den Balkon versuchten unbekannte Täter, am Samstag (10. September 2022) um 23:55 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Heerstraße einzubrechen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und beabsichtigten so in das Haus einzusteigen. Ein Bewohner erwachte durch das entstandene Geräusch in der nächtlichen Stille und machte Licht. Daraufhin flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

Verschließen Sie immer Ihre Haus- / Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen. (ms)

