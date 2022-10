Polizei Hamburg

POL-HH: 221004-1. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt und Raub in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.10.2022, 22:10 Uhr; Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Wittestraße/Keindorffstraße, Spielplatz der dortigen Grünanlage

Am Montagabend wurde eine junge Frau in Wilhelmsburg von drei unbekannten Tätern in sexueller Weise überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich die 18-Jährige zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als die drei Unbekannten sie in einer neben den S-Bahngleisen gelegenen Grünanlage überfielen. Während zwei von ihnen die Frau festhielten, berührte einer sie unsittlich und machte sich auch an ihrer Bekleidung zu schaffen. Im Verlauf ließen die Täter von der Frau ab. Vor ihrer Flucht in unbekannte Richtung raubten sie noch ihre Halskette sowie einen geringen Geldbetrag.

Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Tatverdächtige Personen konnten dabei jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Der Haupttäter kann bislang wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 20 bis 30 Jahre - schlank - sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent - unter anderem bekleidet mit einer dickeren, wärmenden Jacke

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise können unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell