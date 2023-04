POL-KN: (Bubsheim /Landkreis Tuttlingen)) Fahrzeug schleudert in Gegenverkehr (07.04.2023)

(Hardt/Landkreis Rottweil) (ots) - Zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Weilerstraße in Hardt ist es am Karfreitag zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zur Backstube auf. Im Inneren der Bäckerei öffneten sie mehrere Türen gewaltsam und durchsuchten Büroschränke nach Diebesgut. Hierbei versuchten sie ...

mehr