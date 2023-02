Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen

Werl (ots)

Am Sonntag wurde eine 59-jährige Frau das Opfer dreister Betrüger. Sie erhielt eine WhatsApp-Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter, die sie bat, zwei Überweisungen zu tätigen. Da angeblich das Handy der Tochter beschädigt sei, könne sie die Zahlungen nicht selber tätigen, so die Geschichte der Betrüger. Die hilfsbereite Mutter überwies anschließend zwei Geldbeträge auf die von den Tätern angegebenen Konten. Anschließend kamen der 59-Jährigen Zweifel und es stellte sich heraus, dass die "echte" Tochter keine Nachrichten gesendet hatte. Die Polizei rät, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche informieren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell