POL-OG: Bühl - Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit

In der dunklen Jahreszeit sind auf den Straßen vor allem Fahrradfahrer und Fußgänger besonderen Risiken ausgesetzt. Ein Verkehrsteilnehmer wandte sich am vergangenen Wochenende an die Beamten des Polizeireviers Bühl und teilte mit, dass er am Freitagabend kurz nach 19 Uhr fast eine Kollision mit zwei Kindern auf Fahrrädern gekommen sei, da er diese aufgrund fehlender Beleuchtung schlichtweg zu spät wahrgenommen hatte. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Präventionstipps:

Dunkle Jahreszeit - helles Licht!

Radfahrer und Fußgänger sind für Autofahrende oft unsichtbar. Abhilfe ist einfach: Zuverlässig funktionierende Fahrrad-Beleuchtung, reflektierende Westen oder Klackbänder. Helle Kleidung und Reflektoren schützen - in jedem Alter! Riskieren Sie nicht ihr Leben - zeigen Sie sich - Sie haben keine "Knautschzone". Weitere Infos: www.gib-acht-im-verkehr.de /ag

