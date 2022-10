POL-BOR: Gronau - Pedelec-Akkus gestohlen

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Lembecker Straße; Tatzeit: 28.10.2022, zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr; Unbekannte haben am Freitag in Heiden ein Handy samt Hülle mit Papieren aus einem parkenden Wagen gestohlen. Das Auto hatte an der Lembecker Straße gestanden, wo es zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für ...

