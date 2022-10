POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Akkus gestohlen

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 31.10.2022, 10.15 Uhr; Die Kundin eines Verbrauchermarkts in Borken ist am Montag einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen. Sie hatte sich gegen 10.15 Uhr in dem Geschäft an der Heidener Straße aufgehalten. Dort hatte eine Frau sie angerempelt, die sich in Begleitung einer weiteren Unbekannten im Laden aufhielt. Danach bemerkte die Geschädigte, dass ihre ...

mehr