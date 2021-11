Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wichtige Zeugin gesucht

Dingelstädt (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen sucht die Polizei eine wichtige Zeugin zu einem Vorfall am Sonnabendnachmittag, d. 06 November, auf der Birkunger Straße in Dingelstädt. An diesem Nachmittag war ein verwirrter 34-jähriger Mann dort zu Fuß unterwegs. Er soll in der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.50 Uhr auf der Straße eine bislang unbekannte Frau belästigt haben. Bei der Frau soll es sich um eine ältere Dame mit grauen Haaren handeln. Die Polizei bittet die betreffende Zeugin, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt zu melden. Wer hat in der genannten Zeit Beobachtungen zu der Belästigung gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

