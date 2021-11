Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt die Spendenbox?

Leinefelde (ots)

Die Polizei in Leinefelde sucht den Eigentümer der abgebildeten Spendenbox. Die Box stellten Ermittler im August bei einer Durchsuchung in Leinefelde sicher. Bisher konnte der Gegenstand keiner Straftat zugeordnet werden. Wer seine Box erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Leinefelde, unter 03605/5690 oder bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell