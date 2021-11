Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch missglückt

Woffleben (ots)

Ca. 200 Euro Schaden richteten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in Woffleben an. Sie kletterten über den Zaun auf ein Grundstück und versuchten die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. An der Tür waren entsprechende Beschädigungen vorhanden. Der oder die Täter scheiterten jedoch.

