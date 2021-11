Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zum Diebstahl eines Pedelecs gesucht

Heilbad Heilige (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen zu einem besonders schweren Diebstahl eines Pedelecs in der Straße Alte Stube in Heilbad Heiligenstadt. Bereits in der Nacht von Sonnabend zum Sonntag, d. 31. Oktober, wurde durch Unbekannte ein blaues Mountainbike Pedelec Haibike gestohlen. Durch den 31-jährigen Besitzer wurde sein Fahrrad hinter einem Gerüst auf einem privaten, jedoch frei zugänglichen, Grundstück mit einem Faltschloss gesichert abgestellt. In der Zeit von Sonnabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, verschwanden Fahrrad und Fahrradschloss. Als Besonderheiten sind an dem auf dem Foto abgebildeten Pedelec noch eine Anhängekupplung, Magnetpedalen und eine Halterung für ein Mobiltelefon angebaut. Wer hat das abgebildete Fahrrad nach dem 31. Oktober gesehen? Hinweise, auch zum Diebstahl, nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

