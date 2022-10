Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Dingdener Straße; Tatzeit: 29.10.2022, 00.30 Uhr; Zwei Verdächtige konnte die Polizei in der Nacht zum Samstag in Bocholt festnehmen. Eine Zeugin war auf ca. fünf bis sechs Personen aufmerksam geworden, die sich auf einem Lagergelände an der Dingdener Straße zu schaffen machten. Sie informierte sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wollten die Täter in Richtung des ...

mehr