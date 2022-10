Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Festnahme von Metalldieben

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: 29.10.2022, 00.30 Uhr;

Zwei Verdächtige konnte die Polizei in der Nacht zum Samstag in Bocholt festnehmen. Eine Zeugin war auf ca. fünf bis sechs Personen aufmerksam geworden, die sich auf einem Lagergelände an der Dingdener Straße zu schaffen machten. Sie informierte sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wollten die Täter in Richtung des angrenzenden Baumarktes flüchten, machten aber kehrt, als sie die Polizei entdeckten.

Zwei Verdächtige konnten bei der Absuche des Geländes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Alter von 18 und 24 Jahren. Den Mittätern war die Flucht gelungen.

Auf dem Gelände hatte sich die Diebesbande an Transformatoren zu schaffen gemacht, um die Kupferspulen daraus zu entwenden.

Die beiden einschlägig bekannten Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete in beiden Fällen Untersuchungshaft an. (fr)

