Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Verkaufsanhänger aufgebrochen

Zeugenaufruf

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Büssingstraße;

Tatzeit: zwischen 29.10.2022, 17.30 Uhr, und 30.10.2022, 12.30 Uhr;

Einen auf dem Friedhofsparkplatz an der Büssingstraße abgestellten Verkaufsanhänger brachen in der Nacht zum Sonntag noch unbekannte Täter auf. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

