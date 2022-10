POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Fabrikstraße Auf Metall abgesehen hatten es offensichtlich Unbekannte in der vergangenen Woche in Gescher. Die Täter entwendeten an zwei Verbrauchermärkten an der Fabrikstraße insgesamt vier Fallrohre. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

