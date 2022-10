Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Einbruch

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Schiefestraße;

Tatzeit: zwischen 29.10.2022, 15.30 Uhr, und 30.10.2022, 01.10 Uhr;

Zwei Pedelecs (Gazelle und Shimano) samt Ladegeräten entwendeten noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag. Der oder die Täter hatten dazu einen Lagerschuppen auf einem Privatgrundstück an der Schiefestraße aufgebrochen, in dem die Elektroräder standen. Die Täter waren mit einem dunklen Transporter zum Tatort gefahren, dies zeigen die Bilder einer Videoüberwachungsanlage, die weiter ausgewertet werden. Auf der Zollstraße wurde eines der beiden gestohlenen Räder aufgefunden und dem Geschädigten übergeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

