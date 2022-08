POL-HS: Auf Bauhofgelände eingedrungen

Selfkant-Süsterseel (ots) - Unbekannte Täter hebelten die Tür eines Supermarktes an der Straße Höngener Weg auf. So gelangten sie in die Räumlichkeiten und entwendeten Zigaretten. Die Tat wurde am Donnerstag, 18. August, zwischen 2.45 Uhr und 2.50 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

