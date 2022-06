Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Vorrang missachtet

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall am Samstagabend schwer

Ulm (ots)

Gegen 18.35 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin die Landstraße von Wilflingen kommend in Richtung Sigmaringen. An der Abzweigung nach Mengen wollte sie nach links abbiegen und ordnete sich hierfür ordnungsgemäß auf dem Linksabbiegerstreifen ein. Als sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer bemerkte, bremste sie ihren Seat bis zum Stillstand ab. Der Motorradfahrer schätzte die Situation vermutlich falsch ein, weshalb er versuchte dem Pkw auszuweichen. Hierbei geriet er aber ins Schlingern und blieb an dem Seat hängen. In der Folge stürzt er und verletzt sich schwer. Zur Versorgung des Verletzten war ein Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der 74-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

