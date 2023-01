Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Geldautomat in Wunstorf gesprengt und Bargeld erbeutet - Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Hannover (ots)

Durch die Sprengung eines freistehenden Geldautomaten haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag, 02.01.2023, in Wunstorf Bargeld erbeutet. Durch die Detonation wurde der an der Kolenfelder Straße installierte Geldautomat zerstört, verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten in einem Pkw in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise geben?

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover schreckten Knallgeräusche am frühen Morgen gegen 01:00 Uhr Anwohner an der Kolenfelder Straße in Wunstorf auf. Zu diesem Zeitpunkt sprengten vermutlich drei Täter mit einem bislang unbekannten Festsprengstoff einen auf einer Freifläche installierten Geldautomaten auf, um an Bargeld zu gelangen. Die Zeugen beobachteten, wie die Täter kurz darauf mit einem vermutlich silberfarbenen Pkw mit hoher Geschwindigkeit davonrasten. Das Auto bog in die Kolenfelder Straße ein und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieben die Täter verschwunden.

Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort Spuren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell