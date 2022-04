POL-WAF: Oelde-Kreis Warendorf. Freunde des gepflegten Radfahrens - sind Sie bereit für die Saison?

Warendorf (ots) - Dank eines Hinweises, haben Polizisten am Donnerstag (07.04.2022, 16.10 Uhr) die Trunkenheitsfahrt eines 57-Jährigen in Sendenhorst gestoppt. Die Beamten forderten den Sendenhorster zunächst per Signal auf anzuhalten. Der Mann ignorierte die Anhaltsignale als er aus Alverskirchen kommend auf der L 811 in Richtung Sendenhorst fuhr. Auch als sich ein ...

mehr