POL-WAF: Oelde. Sonderkontrolltag "Gurt"

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (05.04.2022, 16.30 Uhr) und Mittwoch (06.04.2022, 07.00 Uhr) in ein Baustellenfahrzeug in Sendenhorst eingebrochen. Die Täter haben sich Zugang zu dem auf einem Hof abgestellten Fahrzeug an der Straße Sudfeld verschafft. Hier stahlen sie mehrere Werkzeuge und flüchteten. Wer hat verdächtige Personen, Bewegungen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet? Hinweise ...

