POL-PDNR: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagvormittag führte die Polizeiinspektion in Linz auf der B 42 eine Kontrolle des Zweiradverkehrs durch. Hierbei stellten die Beamten einen technischen Verstoß fest, der zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Die Beamten leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle ...

mehr