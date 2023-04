Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Kasbach (ots)

Wie bereits berichtet, häufen sich die Beschwerden der Anwohner von Kasbach über unberechtigte Benutzung der Straße In der Mark, aufgrund der Baumaßnahmen auf der B 42. Während die Linzer Polizeiinspektion bereits Kontrollen durchführte und hierbei das widerrechtliche Befahren der Straße mündlich ahndete, wurden am Samstag und am Sonntag weitere Kontrollen durchgeführt, bei denen die Verkehrsteilnehmer nicht mehr so glimpflich davon kamen. Innerhalb kürzester Zeit ahndete die Polizei am Samstagmorgen neun Verstöße und am Sonntagmittag sieben.

