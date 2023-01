Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: B3- Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und leichtverletzten Personen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, dem 21.01.2023, gegen ca. 05:50 Uhr ereignete sich auf der B3, zwischen Nußloch und St. Ilgen, ein Verkehrsunfall mit Folgeunfall, unter Beteiligung von mehreren Fahrzeugen. Aufgrund der Witterung (Glätte) kam eine 23-jährige Fzg-Führerin mit ihrem BMW von der Fahrbahn ab und kolliderte mit der Leitplanke. Ein nachfolgender 44-jähriger Pkw-Fahrer (VW Caddy) nahm diesen Verkehrsunfall, in Verbindung mit der gegeben Glätte vor Ort, vermutlich zu spät wahr, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte auf den verunfallten BMW. In Folge des Aufpralls und der bestehenden Glätte kam der VW auf die Gegenfahrbahn und kolliderte weiterhin mit einem dort entgegenkommenden 43-jährigen Opel-Fahrer. Der Opel wiederum wurde aufgrund des Zusammenstoßes auf dem ihm nachfolgenden Pkw (Dacia) eines 19-jährigen Mannes aufgeschoben. Zur Unfallaufnahme musste die B3 gesperrt werden und wurde gegen 08:00 Uhr wieder freigegeben. Bei dem Unfallgeschehen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung/Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 22.000 Euro geschätzt. Ferner wurde die Straßenmeister Wiesloch verständigt, welche die Unfallstelle räumte und abstreute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell