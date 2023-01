Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw streift 12-jährige Radfahrerin und entfernt sich unerlaubt - Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

Am Donnerstag, gegen 19.08 Uhr, befuhr eine 12-jährige mit ihrem Fahrrad die Kurpfalzstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung Rheinstraße oder Hintere Grabenstraße missachtete ein Pkw Fahrer die Vorfahrt der Radfahrerin und streift ihr Vorderrad. Anschließend hatte der Unfallverursacher noch ein kurzes Gespräch mit der Radfahrerin und entfernt sich dann. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt, ihr Fahrrad wurde aber beschädigt.

Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um ein weißen Geländewagen / SUV. Der Fahrzeugführer ist männlich, ca. 60 Jahre, hat weißes Haar, eine Glatze mit Haarkranz, einen Schnauzbart und trug zum Unfallzeitpunkt ein braunes Oberteil und eine blaue Jeans.

Zeugen die den Vorgang beobachtetet haben oder Hinweise auf die Identität des Fahrzeugführers geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222-57090 bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden.

