POL-MA: Mannheim: 19-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss auf gestohlenem Motorrad unterwegs

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wieblinger Straße. Ein 85-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr hierbei, um in die Hildastraße abzubiegen, an einem, an der Rotlicht anzeigenden Ampel für Linksabbieger haltenden Skoda, auf der Gegenfahrbahn vorbei und ...

