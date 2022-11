POL-PDNR: Durchgeschmorter Lüfter führt zu Feuerwehreinsatz

Bruchhausen (ots) - Am Dienstagmorgen entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec in der Nähe der Laurentius Hütte. Das Fahrrad war an einer Schranke mit einem Stahlschloss gesichert, welches die Täter aufbrachen. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Winora Yucatan. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der ...

