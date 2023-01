Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw-Fahrer kollidiert mit Verkehrsschild und flüchtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein BMW-Fahrer im Stückerweg ein Verkehrsschild überfahren habe und anschließend weitergefahren sei. Der/die bislang unbekannte Fahrer/-in sei beim Abbiegen von der Speyrer Straße in den Stückerweg über die dortige Verkehrsinsel und über das Verkehrsschild gefahren. Anschließend sei er/sie in Richtung Eppelheim geflüchtet. An der Unfallstelle konnten neben dem überfahrenden Verkehrsschild Teile eines Pkw aufgefunden werden, die eher auf einen Audi als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das Fahrzeug oder den/die Fahrer/in geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 174 4111 zu melden.

