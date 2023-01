Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zwischen Donnerstag, gegen 12 Uhr, und Freitag, gegen 0:30 Uhr, kollidierte in der Straße Kolbenzeil bislang unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich während eines Wendevorganges mit einem geparkten Fahrzeug und verließ im Anschluss die Unfallstelle.

Hierbei entstand an dem geparkten Peugeot ein Sachschaden am linkeren vorderen Kotflügel sowie der Fahrertür in Höhe von über 5.000,- Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher sind derzeit nicht bekannt. Deswegen bittet das Polizeirevier Heidelberg-Süd Zeugen, welche die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell