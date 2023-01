Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Kinder angesprochen und Widerstand bei anschließender Festnahme

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 12 Uhr sprach ein 29-jähriger Mann auf der Alphornstraße mehrere Schulkinder im Bereich der Neckarschule an. Die Schüler informierten daraufhin sofort ihre Eltern, die den 29-Jährigen kurz darauf in der Nähe feststellten. Auf das Geschehene angesprochen, flüchtete der Mann, woraufhin die Eltern die Verfolgung aufnahmen und die Polizei verständigten. Die alarmierten Beamten kontrollierten den Mann, welcher sich im Rahmen der Kontrolle unkooperativ zeigte, die Polizeibeamten angriff und gegen die getroffenen Maßnahmen Widerstand leistete. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Die angesprochenen Kinder blieben unversehrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell