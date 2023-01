Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr einen In der Au mit einem geparkten Opel. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Der Opel hat eine Eindellung am vorderen, linken Radlauf. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Verkehrsunfallflucht gesehen haben, sich telefonisch unter der Nummer 06271 9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell