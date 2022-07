POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 26. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Auf dem Zubringer der A33 ereignete sich am frühen Donnerstag, 30.06.2022, ein Unfall, bei dem eine 18-Jährige leicht verletzt wurde und am Fahrzeug ein Totalschaden entstand. Die 18-jährige Frau aus Schlangen fuhr gegen 03:00 Uhr mit ihrem Peugeot auf dem Ostwestfalendamm in Richtung A33. Um in einer Rechtskurve nicht mit der Leitplanke zu kollidierten, bremste sie stark ...

