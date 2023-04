POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Pkw nicht zugelassen

Erpel (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Freitagnachmittag wurde ein geparkter Mercedes Benz in der Grabenstraße zerkratzt. Mittels spitzem Gegenstand wurde ein tiefer Kratzer auf die Motorhaube des Fahrzeugs eingebracht. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

