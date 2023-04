POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung; 200 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Linz, Am Gestade (ots) - In der Nacht vom Sonntag auf Montag, im Zeitraum zwischen 23 und 07 Uhr, wurde ein geparkter Transporter in Linz aufgebrochen. Der oder die Täter hebelten die Hecktüren auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren mehrere Werkzeuge. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz am Rhein zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 ...

