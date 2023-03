Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe machen sich an Autoreifen zu schaffen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (18.3.), 17.30 Uhr und Sonntag (19.3.) haben noch unbekannte Täter offenbar versucht, die Räder eines im Haardtring geparkten Autos zu entwenden. Ihr kriminelles Vorhaben wurde entdeckt, als der Fahrzeugbesitzer am Sonntagmittag mit seinem Auto losfahren wollte und sich dabei eine der Felgen samt Rad löste. Bei Inaugenscheinnahme seines Audis stellte er fest, dass vier Radbolzen am Fahrzeug gelockert waren. Die Polizei in Darmstadt hat Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls in Verbindung mit dem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 43 zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell