POL-BS: Diebstahl aus Hotelzimmer- Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt,

01.09.2022, 09:00-15:30 Uhr

Unbekannte stehlen hochwertige Uhr aus Hotelzimmer.

Bereits am 01.09.2022 wurde der Polizei ein Diebstahl einer hochwertigen Uhr aus einem Hotelzimmer gemeldet. Demnach verließ der Hotelgast am Morgen sein Zimmer und kam am Nachmittag wieder zurück. Innerhalb dieses Zeitraumes wurde sich unerlaubt Zugang zu dem Zimmer verschafft und die Uhr entwendet.

Dieser Diebstahl wurde durch die Polizei aufgenommen und eine Strafanzeige gefertigt. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die diese Uhr seit der Tat gesehen haben oder dem sie möglicherweise angeboten wurde. Diese können sich unter der Telefonnummer 0531/ 476-3115 melden.

