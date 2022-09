Polizei Braunschweig

POL-BS: Geparkter Pkw brennt vollständig aus - Eine Person wurde schwer verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Melverode

11.09.2022, 03.19 Uhr

Nach den Löscharbeiten durch die Feuerwehr Braunschweig nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

In der Nacht zu Sonntag hörten die 53-jährige Halterin eines Volvos und ihr 57-jähriger Lebensgefährte ein auffälliges Geräusch. Als sie aus dem Fenster blickten, entdeckten sie Feuer an ihrem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug.

Während die Halterin die Feuerwehr alarmierte, begab sich der Mann zum Fahrzeug, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Hierbei zog er sich schwere Brandverletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Flammen breiteten sich auf den gesamten Pkw aus. Ein Renault, der neben dem Volvo geparkt war, wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Militschstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0531/476-2516 zu melden.

