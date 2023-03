POL-DA: Babenhausen: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Kellerabteil

Alsbach-Hähnlein (ots) - In der Nacht zum Sonntag (19.3.) zerstörten Kriminelle ein Fenster eines Sportvereins in der Weilerstraße, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren fanden die Täter diverse Flaschen mit alkoholischen Getränken und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Wenn Sie in diesem ...

mehr