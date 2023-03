Darmstadt (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (19.3.) hatten es Kriminelle offenbar auf einen Handyladen in der Ernst-Ludwig-Straße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gegen 5.30 Uhr Zugang zu dem Geschäft und entwendeten mehrere Ausstellungsstücke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls ...

