POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Mit Alkohol aus Sportverein geflüchtet

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht zum Sonntag (19.3.) zerstörten Kriminelle ein Fenster eines Sportvereins in der Weilerstraße, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren fanden die Täter diverse Flaschen mit alkoholischen Getränken und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

