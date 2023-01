Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. 26-Jähriger durch Hammerschläge auf den Kopf lebensgefährlich verletzt - 34-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Am Mittwochnachmittag (11.01., 15:00 Uhr) ist ein 26-Jähriger an der Rudolf-Diesel-Straße in Ennigerloh durch Schläge mit einem Hammer auf den Kopf lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 34-Jähriger soll bisherigen Ermittlungen zufolge mit einem Hammer auf den Kopf des 26-Jährigen eingeschlagen haben. Der 34-jährige Tatverdächtige soll anschließend vom Tatort geflüchtet sein. Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der 26-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später in einer Wohnung eines Bekannten in Ennigerloh festgenommen werden.

Der 26-Jährige schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Der 26-Jährige und der 34-Jährige sollen Arbeitskollegen sein.

Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-238

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell