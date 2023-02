Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Kind auf Zebrastreifen angefahren

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagnachmittag befuhr eine 55jährige Frau aus Schloss-Holte-Stukenbrock mit ihrem PKW Seat die Zeppelinstraße in Richtung Bielefeld. An dem dortigen Fußgängerüberweg sah die Frau zunächst drei Kinder stehen. Doch als dann eines der Mädchen den Zebrastreifen betrat, um die Straße zu überqueren, wurde dieses Mädchen von der Autofahrerin übersehen. Nach ersten Ermittlungen waren die Scheiben des PKW der Unfallverursacherin noch beschlagen, weil sie gerade erst losgefahren war. Das 11jährige Mädchen wurde von dem PKW berührt und glücklicherweise nur leicht verletzt. Die junge Fußgängerin wurde ins Krankenhaus nach Detmold transportiert. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

