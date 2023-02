Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagnachmittag hatte ein 71jähriger Detmolder mit seinem PKW Opel auf der Bielefelder Straße, Kreuzung Heidenoldendorfer Straße, an der Rotlicht zeigenden Ampel angehalten. Mit im Fahrzeug befand sich eine 17jährige Beifahrerin. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr eine 50jährige Frau aus Senden, die ebenfalls auf der Bielefelder Straße in Richtung Augustdorf unterwegs war, mit ihrem VW auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des wartenden Opels leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Autos entstand Sachschaden, waren aber noch fahrbereit

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell