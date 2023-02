Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Frau nach Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (23.02.2023) wurde eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Alleinunfall auf der Schötmarschen Straße schwer verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie gegen 23.15 Uhr mit ihrem Audi A3 in Fahrtrichtung Bad Salzuflen nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schötmarsche Straße blieb während der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden vollständig gesperrt. Das Verkehrskommissariat bittet Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell