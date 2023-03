Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auf frischer Tat ertappt/Aurich - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Freitag wurde versucht, in ein Restaurant in Norden einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie eine männliche Person dabei war, sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Norddeicher Straße zu verschaffen. Als dies misslang, beschädigte der Täter einen vor dem Lokal stehenden Getränkekühlschrank und entnahm mehrere Flaschen Bier, die er noch vor Ort verzehrte. Die hinzugerufene Polizei traf den 35-Jährigen dann noch trinkend, vorm Restaurant sitzend, an. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 8 Uhr, bis Donnerstag, 15.15 Uhr, einen braunen Mazda in Aurich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Unbekannten mit einem Stein gegen die Beifahrerseite und Seitenscheibe. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt in der Yorckstraße. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

