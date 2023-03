Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Berauscht gefahren/Norden - Fahren unter Drogeneinfluss/Aurich - Berauscht unterwegs/Norden - Unfall mit verletzter Person

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht gefahren

Am Mittwoch haben Polizeibeamte einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Gewerbestraße in Norden kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass bei dem E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand und der Fahrer zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch wurde ein 31-jähriger Autofahrer in Norden von Polizisten angehalten. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte die Vermutung, denn der verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Berauscht unterwegs

Am Mittwochnachmittag wurde ein Autofahrer in der Straße Breiter Weg kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Unfall mit verletzter Person

Am Mittwoch hat es in Norden einen Unfall gegeben. Ein 36-jähriger Renault-Fahrer übersah gegen 11.30 Uhr beim Rückwärtsfahren im Wendeweg eine 68-jährige Frau auf ihrem Pedelec. Beim Zusammenstoß wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

