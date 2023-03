Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Unfall gesucht/Südbrookmerland - Nach Unfall geflüchtet/Großheide - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit/Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Dienstag kam es zu einem Unfall in Norden. Um 14.20 Uhr stießen am Verkehrskreisel Am Markt/Norddeicher Straße ein 43-Jähriger auf seinem Pedelec und ein 54-jähriger Autofahrer in einem schwarzen Daimler zusammen. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Südbrookmerland - Nach Unfall geflüchtet

In Südbrookmerland hat es am Montag einen Unfall gegeben. In der Zeit von Mitternacht bis 15.20 Uhr kam ein derzeit unbekanntes Auto von der Straße Mittelweg ab und stieß gegen einen Verteilerkasten. Im Anschluss flüchtete der Autofahrer unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland unter der Telefonnummer 04942 204200 entgegen.

Großheide - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Am Dienstag hat es in Großheide einen Unfall gegeben. Eine 58-jährige Seat-Fahrerin fuhr auf dem Schulweg in Richtung Westermoordorf. Bei der Einmündung Großheiderstraße bog sie nach links ab und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 65-jährige Skoda-Fahrerin. Nach dem Zusammenstoß war der Skoda nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Norden - Unfallflucht

Am Montag hat es eine Unfallflucht in Norden gegeben. Auf einem Parkplatz in der Uffenstraße fuhr ein derzeit unbekanntes Auto gegen einen grünen BMW Minicooper. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt. Tatzeitraum war 10.30 bis 15.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

