Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nesse - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Südbrookmerland - Berauscht gefahren /Aurich - Ohne Führerschein und berauscht gefahren/Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Nesse - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag wurde in Nesse ein Autofahrer von Polizeibeamten kontrolliert. Während der Kontrolle in der Rosenstraße wurde festgestellt, dass der 22-jährige Transporter-Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Berauscht gefahren

Polizeibeamte haben am Dienstag einen Autofahrer mit auffälliger Fahrweise kontrolliert. Im Gespräch mit dem 24-jährigen Fahrzeugführer erhärtete sich der Verdacht, dass er Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Entsprechende Test bestätigten diesen Verdacht. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC und ein Atemalkoholtest zeigte eine Konzentration von über 0,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Ohne Führerschein und berauscht gefahren

Am Dienstag haben Polizeibeamte einen Pkw-Führer in der Auricher-Innenstadt angehalten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-jährige Autofahrer keine Fahrerlaubnis besessen hat und am Fahrzeug abgelaufene Kurzeitkennzeichen angebracht waren. Zudem stand der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Test verliefen positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Unfallflucht

Am Dienstag kam es in Aurich zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer ist zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen grauen Audi gefahren. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz einer Bank in der Wallinghausener Straße. Die Polizei sucht nun insbesondere die Person, die sich das Kennzeichen notiert und im Anschluss mit dem Halter des Audis gesprochen hat. Weitere Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell